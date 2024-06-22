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تجدد القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

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القاهرة - كتب محمد نسيم - تجدد القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية، اليوم الخميس 20 يونيو 2024، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين، بتوسيع دائرة الاشتباكات.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

وقصف حزب الله عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

المصدر : وكالات - عرب 48

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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