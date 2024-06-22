الرطوبة تصل لـ 90%.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة حتى نهاية الأسبوع و3 نصائح للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع درجة إلى 3 درجات بداية من اليوم حتى نهاية الأسبوع الجاري مع الأيام الأولى لفصل الصيف.

وأضافت "منار غانم"، أن فصل الصيف يتأثر بمنخفض الهند الموسمي، المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة، تتسبب في زيادة نسب الرطوبة.

وحذرت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير لتصل إلى 80% على القاهرة الكبرى و90% على الأماكن السياحية، لافتة إلى أن الحرارة على القاهرة تصل لـ 40 درجة والمناطق الجنوبية تصل لـ 45 درجة.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة طوال الأسبوع الحالي على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والمناطق الجنوبية، بينما يسود طقس مائل للحرارة على معظم محافظات الجمهورية.

وطالبت الدكتورة منار غانم، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الظهيرة لتجنب الإحساس بارتفاعات قيم درجات الحرارة، وتناول قدر كبير من المياه والسوائل، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

وتابعت: يوجد نشاط اليوم في حركة الرياح يساعد على تلطيف الأجواء خلال فترة المساء.