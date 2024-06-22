وزير الري: زيادة الطلب على المياه بسبب موجة الحرارة الشديدة.. ونجحنا في التعامل مع الوضع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة في كل المواقع تمكنت من التعامل مع الموجة الحرارة الشديدة التي شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضي وما نتج عنها من ارتفاع الطلب على المياه وتوفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة، كما تم التعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه والتي كانت تختلف من منطقة إلى أخرى.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، السبت، تبين أن بعض المواقع شهدت عدم وجود طلب على المياه وتزايد الطلب في مواقع عديدة أخرى، وهو ما استلزم قيام الإدارة المركزية لشئون المياه باتخاذ القرارات اللازمة للتعامل بمرونة وسرعة مع هذه المتغيرات من خلال تخزين المياه في برك التخزين أمام القناطر الكبرى حال انخفاض الطلب على المياه وزيادة التصرفات المائية الموجهة للمواقع التي تشهد زيادة في الطلب على المياه من خلال أعمال موازنات تتم على مدار الساعة على القناطر الكبرى بالنيل وفرعيه وأفمام الرياحات والترع الرئيسية وضبط المناسيب خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية، لتأمين احتياجات الري ومياه الشرب خلال تلك الموجة الحارة المتزامنة مع فترة أقصى الاحتياجات.

وأوضح البيان، أن فترة الإجازة شهدت تكثيف المرور الميداني على الطبيعة من مسؤولي الوزارة لرصد حالة الرى بشبكة الترع، ومتابعة تطبيق المناوبات، والاطمئنان على حالة الجسور ومناسيب المياه بالمصارف الزراعية، ومناسيب مص وطرد محطات الرفع، واتخاذ القرارات المناسبة بزيادة أو تخفيض التصرفات طبقا لحالة الري.

كما تستمر أجهزة الوزارة في التعامل في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع السحب المخالف على ترعة السويس والذي يتسبب في عجز في بعض المناطق الأخرى.

وأشار البيان، إلى أنه خلال فترة الإجازة تم متابعة المنظومة المائية لرصد التعديات فى المهد حيث تم إزالة 2 حالة تعدٍ في المهد بإنشاء مباني من البلوك على ترعتي دماريس ونزلة عبيد بزمام هندسة ري شرق سمالوط بمعرفة عمال الإدارة العامة لري شرق المنيا وبمعدات الوحدة المحلية بالبرجاية، كما تم إزالة غرفه مخالفة في المهد بالبر الأيمن للبحر اليوسفي داخل قرية طوة بزمام هندسة منشأة الدهب بالمنيا.

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