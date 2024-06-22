مقتل 5 جنود في هجوم إرهابي شمال غرب باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (د ب أ)

قتل 5 جنود في هجوم إرهابي في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان يوم الجمعة، حسبما قال الجيش في بيان.

وقالت "العلاقات العامة المشتركة بين الخدمات"، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، إن الهجوم وقع عند انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في مركبة لقوات الأمن في منطقة كورام.

وأوضح البيان أن الجنود القتلى تتراوح أعمارهم بين 24 عاما و33 عاما وينحدرون من مناطق مختلفة من البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد ولم يوجه البيان أي اتهام إلى جهة معينة.

وأضاف البيان أنه يتم القيام بعملية تطهير للمنطقة للقضاء على أي إرهابيين هناك وأكد أنه سيتم تقديم منفذي الهجوم للعدالة.