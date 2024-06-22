شكرا لقرائتكم خبر عن "تخفيف الأحمال عند الطلب".. درجات حرارة قياسية في نيويورك وواشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة عاصفة رعدية تعيق عملية احتواء تسرب نفطي في سنغافورة في يومين فقط.. الصين ترسل 66 طائرة حربية إلى المجال الجوي التايواني

درجات حرارة قياسية

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تتعرض منطقة الامتداد الجغرافى الواصلة بين مدينة نيويورك وواشطن لموجة شديدة الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، فيما خفضت شركة الطاقة "كون إديسون" الجهد في قطاعات من منطقة كوينز بمدينة نيويورك وطلبت من السكان تخفيف الأحمال عند الطلب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.وذكرت خدمة الطقس الوطنية أن درجة الحرارة في متنزه سنترال بارك في نيويورك قد يصل إلى 96 درجة فهرنهايت (36 درجة مئوية) اليوم السبت، وأن تصل درجة الحرارة في واشنطن إلى 100 درجة فهرنهايت. وقد يتجاوز الارتفاعان درجات الحرارة القياسية المسجلة في 1988.وقال مارك تشينارد، أحد خبراء الأرصاد الجوية في المركز الأمريكي للتنبؤ بالطقس: "سيكون الجو حارا في اليومين القادمين".وأضاف: "الرطوبة مرتفعة للغاية أيضا، لذلك هناك توجيهات بشأن الحرارة في المدينتين"، وبالطبع هناك سلسلة متصلة من التوجيهات بشأن الحرارة تمتد من إنديانا إلى غربي ماساتشوستس.وفي نيويورك، ستجعل الرطوبة الإحساس بدرجة الحرارة قريبا من 100 درجة فهرنهايت وستزيد من الطلب على الطاقة.