المقاومة الإسلامية بالعراق: نفذنا عمليتين مع القوات اليمنية استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا وسفينة بالبحر المتوسط

أعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق، في بيان انه "نفذنا عمليتين مع القوات اليمنية استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا وسفينة بالبحر المتوسط".

وفي وقت سابق، أعلنت ​القوات المسلحة اليمنية​، في بيان، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​، وردًّا على الجرائم المرتكبة بحقّ إخواننا في ​قطاع غزة​، نفّذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلاميّة العراقيّة عمليّتَين عسكريّتَين مشتركتين، كانتا على النّحو التّالي:

- العمليّة الأولى استهدفت أربع سفن في ​ميناء حيفا​، منها سفينتان ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن عام، تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدّخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة، وذلك بعدد من الطّائرات المسيّرة.

- العمليّة الأخرى استهدفت سفينة "Shorthorn Express" في ​البحر الأبيض المتوسط​، وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطّائرات المسيّرة".

وأشارت إلى أنّ "العمليّتَين حقّقتا أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة"، مؤكّدةً "أنّها ستواصل تنفيذ عمليّاتها العسكريّة المشتركة مع المقاومة الإسلاميّة العراقيّة، إسنادًا وانتصارًا للشّعب الفلسطيني، حتّى وقف العدوان ورفع الحصار عنه في قطاع غزة".