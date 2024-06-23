أعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق، في بيان انه "نفذنا عمليتين مع القوات اليمنية استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا وسفينة بالبحر المتوسط".
وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشعب الفلسطيني، وردًّا على الجرائم المرتكبة بحقّ إخواننا في قطاع غزة، نفّذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلاميّة العراقيّة عمليّتَين عسكريّتَين مشتركتين، كانتا على النّحو التّالي:
- العمليّة الأولى استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا، منها سفينتان ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن عام، تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدّخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة، وذلك بعدد من الطّائرات المسيّرة.
- العمليّة الأخرى استهدفت سفينة "Shorthorn Express" في البحر الأبيض المتوسط، وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطّائرات المسيّرة".
وأشارت إلى أنّ "العمليّتَين حقّقتا أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة"، مؤكّدةً "أنّها ستواصل تنفيذ عمليّاتها العسكريّة المشتركة مع المقاومة الإسلاميّة العراقيّة، إسنادًا وانتصارًا للشّعب الفلسطيني، حتّى وقف العدوان ورفع الحصار عنه في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة الإسلامية بالعراق: نفذنا عمليتين مع القوات اليمنية استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا وسفينة بالبحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.