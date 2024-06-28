أكدت صحيفة "معاريف" العبرية أن "أكثر من 500 آلية مدرعة إسرائيلية تضررت خلال هجمات بينها عشرات أعطبت بالكامل"، مشيرة الى ان "حالة إرهاق جسدي وتعب نفسي بين العديد من الجنود الإسرائيليين بسبب الحرب في غزة".
وكشفت الصحيفة ان "ضابطا بارزا أبلغ قيادة الجيش بضرورة التخلي عن شعار عمليات بأي ثمن وأن الجيش غير جاهز لحرب طويلة بالشمال".
كانت هذه تفاصيل خبر معاريف: ضابط بارز أبلغ قيادته أن الجيش الاسرائيلي غير جاهز لحرب طويلة بالشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.