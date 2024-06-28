معاريف: ضابط بارز أبلغ قيادته أن الجيش الاسرائيلي غير جاهز لحرب طويلة بالشمال

أكدت صحيفة "معاريف" العبرية أن "أكثر من 500 آلية مدرعة إسرائيلية تضررت خلال هجمات بينها عشرات أعطبت بالكامل"، مشيرة الى ان "حالة إرهاق جسدي وتعب نفسي بين العديد من الجنود الإسرائيليين بسبب الحرب في غزة".

وكشفت الصحيفة ان "ضابطا بارزا أبلغ قيادة الجيش بضرورة التخلي عن شعار عمليات بأي ثمن وأن الجيش غير جاهز لحرب طويلة بالشمال".