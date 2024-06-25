شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة هاتشيجوجيما اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جزيرة هاتشيجوجيما باليابان.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع في البحر المجاور للجزيرة وعلى عمق 40 كيلومتراً.

وأوضحت أنه لم يصدر أي تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عاتية تسونامي.