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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة هاتشيجوجيما اليابانية

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واس - طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة هاتشيجوجيما اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جزيرة هاتشيجوجيما باليابان.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع في البحر المجاور للجزيرة وعلى عمق 40 كيلومتراً.
وأوضحت أنه لم يصدر أي تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عاتية تسونامي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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