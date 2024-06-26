الممثل إدريس إلبا يحتشد لمحاربة جرائم السكاكين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: التقى نجم هوليوود الممثل البريطاني إدريس إلبا، مع زعيم حزب العمال السير كير ستارمر في حدث حول جرائم السكاكين.

وكان الممثل إلبا (52 عاما) من الذين تحدثوا بصوت عالٍ حول هذه القضية التي تشغل الرأي العام البريطاني، وأعلن حزب العمال اليوم الثلاثاء عن خططه لإجراء حملة قمع لجرائم السكاكين، بما في ذلك مراجعة كيفية بيع الشفرات عبر الإنترنت.

ونشر إلبا مقطع فيديو على إنستغرام يكشف فيه تفاصيل محادثاته مع زعيم حزب العمال السير كير ستارمر.

وقال الممثل إنه وستارمر عقدا اجتماعا "مهمًا للغاية" مع منظمات الحملة وعائلات الضحايا لمناقشة "ما يتعين علينا فعله كدولة لمحاربة هذا الأمر".

وأضاف نجم ذا وير The Wire: "لم يكن الأمر سياسيًا، وأنا أوضح ذلك لأن هذه قضية مجتمعية".

وقال: "لكن كشخص (ستارمر) قد يشغل المقعد الساخن (10 داونينغ ستريت)، كان من المهم حقًا سماع ما سيقوله عن خططه. لقد استمع. لقد استمع إلى ما قالته المنظمات".

وقال إلبا إنه حضر الحدث "بوصفه والدًا مهتمًا، ومواطنًا مهتمًا"، وشدد على الحاجة إلى التعاون "بين الأحزاب".

وأضاف: "نحاول أن نجعل جانبي الأجندة السياسية ينظران إلى هذا الأمر، لأنه شيء يؤثر على مجتمعنا بأكمله".