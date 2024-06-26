الفرح يتحول لمأتم.. مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة زفة بالأقصر



محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

لقي اثنان مصرعهما وأصيب 12 آخرون في حادث انقلاب سيارة أجرة كانوا يستقلونها في زفة أحد الأفراح على الطريق الزراعي الشرقي جنوب مدينة الأقصر.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في حادث إنقلاب سيارة أجرة "كبود" في ترعة على الطريق الزراعي الشرقي بالقرب من قرية الحميدات.

وتبين أن السيارة كانت في زفة واصطدمت بأحد أعمدة الإنارة ثم انقلبت في ترعة الهنادي جنوب مدينة الأقصر.

جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج والمتوفين إلى مشرحة المستشفى لحين تصريح النيابة العامة بالدفن.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.