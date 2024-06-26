مقتل ما لا يقلّ عن 13 شخصًا في كينيا خلال تظاهرات مناهضة للحكومة

افاد رئيس الجمعية الطبية الكينية سايمن كيغوندو، لوكالة "فرانس برس"، عن "مقتل ما لا يقلّ عن 13 شخصًا الثلاثاء في كينيا خلال تظاهرات مناهضة للحكومة".

واشار كيغوندو، الى ان "حتى الآن، لدينا على الأقل 13 قتيلًا، لكن هذا العدد ليس نهائيًا"، مضيفًا "لم نشهد على مثل ذلك من قبل. سبق أن شهدنا أعمال عنف في العام 2007 بعد الانتخابات، لكن لم نر أبدًا مثل هذا المستوى من العنف ضد أشخاص عزل".