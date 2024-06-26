النشرة: مسيّرة إسرائيلية تستهدف خط الكهرباء الذي يغذي نهر الليطاني في الطيبة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت خط الكهرباء الذي يغذي نهر الليطاني في بلدة الطيبة جنوب لبنان، بعد صيانة شركة الكهرباء له مباشرة.

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