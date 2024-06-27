مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة ومخيم البريج

أفادت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف لطائرات حربيّة إسرائيليّة على منزل في حي الشجاعية شرق مدينة ​غزة​"، مشيرةً إلى "سقوط عدد من القتلى، نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي شرق ​مخيم البريج​ وسط قطاع غزة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,718 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,377 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.