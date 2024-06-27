مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة ومخيم البريج

أفادت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف لطائرات حربيّة إسرائيليّة على منزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة"، مشيرةً إلى "سقوط عدد من القتلى، نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,718 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,377 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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