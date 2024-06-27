شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي: التكامل مع العربي الأفريقي أولوية في عصر التكتلات الاقتصادية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

خطة عمل مشتركة

أخبار متعلقة إلغاء قطارات النوم من برلين إلى باريس وبروكسل لأسابيع اندلاع حريق بمبنى وزارة الضرائب الدنماركية اليوم

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن التكامل العربي الأفريقي في المجال الاقتصادي بات أولوية ملحة لكي تضع الدول العربية والأفريقية موطئ قدم لها في هذا السباق العالمي المحموم، وفي ظل التغيرات العالمية المتسارعة، وتعاظم التحديات التي تواجه الدول العربية والأفريقية في جميع المجالات، وخاصة في النواحي التنموية والاقتصادية.وقال العسومي - في الكلمة التي ألقاها اليوم خلال مشاركته في الجلسة العامة لبرلمان عموم أفريقيا في جوهانسبرج بجمهورية جنوب أفريقيا، بصفته ضيف شرف تلبية لدعوة البرلمان الأفريقي - إن جهود الدفع بمسار التكامل العربي الأفريقي لا تقتصر فقط على الدور الذي تقوم به الحكومات في كلا الجانبين، وإنما يستطيع البرلمانيون بما يمثلونه من بُعد شعبي للشراكة العربية الأفريقية أن يكون لهم دور محوري في ترسيخ وتعزيز أسس هذه الشراكة.ودعا إلى إطلاق خطة عمل مشتركة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا لوضع آليات التعاون التي يمكن من خلالها الدفع بمسيرة التكامل العربي الأفريقي إلى الأمام، مشددًا على "أنه من غير المعقول ومن غير المقبول أن يكون لدينا برلمان يمثل صوت الشعب العربي، ونظير له يمثل صوت الشعب الأفريقي، ولا تكون بيننا آلية عمل منتظمة على أرض الواقع".وتطرق العسومي، في ختام كلمته، إلى المجازر وجرائم الحرب التي يقوم بها كيان الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية منذ شهر أكتوبر الماضي.وأكد أن العالم أجمع أمام هذا الواقع المؤلم القائم على ازدواجية المعايير بات في أمس الحاجة إلى إعادة النظر من جديد في القواعد الحاكمة لإرادة المجتمع الدولي، وإعادة الهيبة والاعتبار للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، موجهًا التحية إلى مواقف الدول والشعوب الأفريقية المدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.