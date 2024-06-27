ضبط أجنبية تحاول تهريب 20 ألف قرص مواد مخدرة بمطار شرم الشيخ الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أحبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات الصادر رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم pc632 القادمة من اسطنبول، وجرى الاشتباه في راكبة تحمل جنسية أجنبية خلال خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وجرى تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X- Ray، وتبين تل وجود كثافات عضوية مخبأة بقاع الحقيبة، وعلى الفور تم تفتيش حقائب الراكبة ووجد بها فاصل خشبي "قاع" به أكياس مفرغة الهواء بأسفل قاع الحقيبة، وعدد من الأكياس البلاستيكية الشفافة بداخلها أقراص يشتبه أن تكون من مواد مخدرة.

وبالعرض على رئيس مكتب مكافحة المخدرات بشرم الشيخ، أفاد بأن الأقراص تحتوى على مواد مخدرة، وجرى تشكيل لجنة جمركية لجرد و الأقراص المضبوطة، وتبين أنها 20 ألف قرص مخدر متنوع مختلف الأشكال داخل تلك الأكياس.

وجرى تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2024.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والمستشار سلمي سالم سليمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية ،وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.