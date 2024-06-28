شكرا لقرائتكم خبر عن خلال مناظرة بايدن.. ترامب يتجاهل الإجابة عن سؤال "الدولة الفلسطينية" والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تجاهل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مناظرته مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الإجابة عن سؤال بشأن تأييده لقيام دولة فلسطينية مستقلة لإنهاء الحرب في غزة.ووجه مدير المناظرة سؤالًا لبايدن: هل تؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة من أجل دعم السلام في المنطقة؟واكتفى ترامب بقوله "يجب أن أرى"، متجاهلًا الإجابة عن السؤال.