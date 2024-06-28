بايدن وصف ترامب بـ"المدان": ما زلنا نضغط لقبول "حماس" بخطة إنهاء الحرب في غزة

انتقد الرّئيس الأميركي جو بايدن، سلفه دونالد ترامب بسبب تصرّفه ضدّ حقّ الإجهاض، مشيرًا إلى أنّ "ما فعلتَهُ هو شيء فظيع".

واتّهمه، خلال أوّل مناظرة بينهما في أتلانتا، في إطار الانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة، بـ"المبالغة" و"الكذب" بشأن أزمة الهجرة في الولايات المتحدة الأميركية، كما وصفه بأنّه شخص "مُدان"، في إشارة منه إلى إدانته الجنائيّة الأخيرة في نيويورك. وتوجّه إليه قائلًا: إنّ الشخص الوحيد "المُدان هو الرّجل الّذي أنظر إليه الآن على المنصّة".