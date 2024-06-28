لحظة القبض على قائد الانقلاب العسكري الفاشل في بوليفيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تمكنت قوات الأمن في بوليفيا من إلقاء القبض على قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيجا، وبعد ساعات من التوتر، تمكنت قوات الأمن البوليفية من السيطرة على الموقف وإحباط محاولة الانقلاب.

وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات مباشرة لعملية القبض، حيث اقتادت عناصر الشرطة الجنرال المتمرد إلى سيارة.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء، عناصر من الشرطة وهم يلقون القبض على زونييجا بينما كان يتحدث إلى صحفيين أمام ثكنة عسكرية، ويجبرونه على ركوب سيارة تابعة للشرطة قبل أن يخاطبه وزير الداخلية جوني أجيليرا قائلا له: أنت رهن التوقيف أيها الجنرال.

وقاوم الرئيس البوليفي لويس آرسي المحاولة الانقلابية، ودعا إلى احترام الديمقراطية، كما حظيت حكومته بدعم واسع من قبل قيادات الجيش وقوى الأمن، الذين رفضوا الانضمام إلى زونيجا.

وفي تغريدة عبر منصة إكس، حذر الرئيس البوليفي في وقت سابق من انتشار غير منظم للقوات في العاصمة البوليفية، ما حذر من انقلاب وشيك.

وشهدت بوليفيا الليلة الماضية محاولة انقلاب عسكرية فاشلة قادها قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيجا، قبل أن تتمكن قوات الأمن من إفشالها والقبض عليه.

وبدأت الأحداث عندما أعلن زونيجا عن إعادة هيكلة الديمقراطية في البلاد، مدعيا أنّه يتحرّك لإصلاح النظام. ونزل جنود بقيادته إلى الشوارع، ووصل بعضهم إلى محيط القصر الرئاسي في محاولة لاقتحامه.

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