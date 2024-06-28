انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انطلقت صباح اليوم الجمعة الانتخابات الإيرانية، حيث يصوت الإيرانيون لاختيار خليفة للرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي، الذي قضى بحادث تحطم مروحيته الشهر الماضي.

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي إن الإيرانيين بدأوا اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس السابق وفقا لـ”العربية”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط