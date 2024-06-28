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استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة من كوادر الدفاع المدني في قصف إسرائيلي استهدفهم في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف للاحتلال على منزلهم في مدينة دير البلح.
وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لحي الشجاعية شرق مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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