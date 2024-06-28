إهانات وشتائم.. ماذا حدث في مناظرة بايدن وترامب الأولى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اتسمت مناظرة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية المقبلة والرئيس الحالي جو بايدن، ضد المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، بالشراسة، فقد كانت الإهانات والشتائم هي السمة الأبرز في هذا اللقاء.

وتبادل بايدن ومنافسه ترامب، في اللقاء الذي عقد في أتلانتا بولاية جورجيا، مساء الخميس بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، الهجمات بشأن قضايا الإجهاض وطريقة إدارة الاقتصاد والحرب في أوكرانيا وغزة.

وتعد هذه المناظرة هي الأولى، وتم عقدها مساء الخميس بالتوقيت المحلي، والتي أتاحت للناخبين فرصة نادرة لرؤية المرشحين الأكبر سنا لانتخابات رئاسية أميركية جنبا إلى جنب.

وفي النصف الساعة الأولى من المناظرة بدا بايدن أجشأ ومترددًا في بعض الأحيان وتعثر في الحديث أكثر من مرة، في حين كان ترامب يشن هجوما تلو الآخر يتضمن العديد من المعلومات المغلوطة المتكررة على غرار الادعاء بأن المهاجرين ينفذون موجة جرائم وأن الديمقراطيين يدعمون قتل الأطفال.

ويتعرض كل من بايدن (81 عاما) وترامب (78 عاما) لضغوط لإظهار تمكنهما من التعامل مع مختلف القضايا وتجنب أي زلات في الحديث بينما يسعيان إلى إحراز نقطة للانطلاق منها والتقدم في سباق تظهر استطلاعات الرأي منذ أشهر أنه متقارب تماما.

للمزيد:

أداء بايدن يثير قلق الديمقراطيين.. هل يترشح ينسحب الرئيس الأمريكي من السباق الرئاسي؟

حملة بايدن: الرئيس قدم رؤية إيجابية خلال المناظرة

بايدن: ترامب أصغر مني ببضع سنوات وأقل كفاءة بكثير

ترامب: بايدن يقود الولايات لحرب عالمية ثالثة

ترامب: سأقبل نتائج الانتخابات إذا كانت نزيهة

حملة ترامب تعلن فوزه في المناظرة الرئاسية

بايدن يشكك في احتمالية قبول ترامب لنتائج الانتخابات في حال خسارته

بايدن لـ"ترامب": الآن أنظر إلى شخص مدان

بايدن ينتقد تعامل ترامب مع جائحة كورونا

"يأخذ الأطفال ويفصلهم عن أمهاتهم".. بايدن يهاجم ترامب بشأن إجراءات الهجرة

ترامب: بايدن لم يوفر فرص عمل حقيقية سوى للمهاجرين غير الشرعيين

ترامب يتجنب الإجابة عن سؤال حول إقامة دولة فلسطينية

ترامب وبايدن يتبادلان الاتهامات بشأن التضخم في الولايات المتحدة

ترامب: غادرت منصبي وحدودنا مع المكسيك جيدة.. بايدن دمرها

ترامب في المناظرة الرئاسية: بوتين لا يحترم بايدن وأزمة أوكرانيا بسببه

المناظرة الرئاسية الأمريكية| ترامب: بايدن فلسطيني سيء.. والأخير: نضغط على حماس

دون مصافحة.. انطلاق المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب

مواجهة بلا جمهور.. بايدن وترامب يصلان أتلانتا لخوض أول مناظرة رئاسية