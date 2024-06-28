وزير البيئة خلال حلقة حوارية: العمل التي تقوم به الجامعة الأنطونيّة هو المسار الصحيح لإدارة المناطق المحميّة في لبنان

نظّمت كليّة العلوم الرياضية في الجامعة الأنطونيّة حلقة حوارية حول تنظيم قطاع رياضات الهواء الطلق وتطويره، في الجامعة الأنطونية الحدت- بعبدا وذلك برعاية وزارات البيئة الشباب والرياضة والسياحة.

في كلمته أكد رئيس الجامعة الأنطوينة الأب السغبيني أن موضوع الحلقة الحواريّة يدخل ضمن برنامج الإضاءة على أهمّيّة تنظيم قطاع رياضات الهواء الطلق ولا سيّما السير في الجبال، والدَور المحوريّ الذي يلعبه الدبلوم الجامعيّ التخصّصيّ الذي سبق وأطلقته الجامعة الأنطونيّة، منذ أكثر من عام. مؤكّدًا أن هذه الطاولة المستديرة تدخل في إطار السعي في تنظيم هذه الرياضات قانونيًّا وتطويرها وتحديثها، جاعلةً منها مهنة مزدهرةً تُسهم في التنمية المستدامة وتنشيط السياحة البيئيّة وانعكاسهما على القطاع الاقتصاديّ، كلّ ذلك بتضافر جهود الجامعة والاتحادات والبلديّات والهيئات الوطنيّة المعنيّة.

بدوره أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أن هذا العمل التي تقوم به الجامعة الأنطونية هو المسار الصحيح لإدارة هذه المناطق المحمية. وقال: " لا نستطيع أن نرى طبيعتنا فقط صورة جميلة ونفرح بلبنان الأخضر، الأهم أن نعلم كيفية إدارة هذه المواقع الطبيعية. "

ولفت الى أن هذا الدبلوم يأتي في المكان الصحيح، تأكيدًا على أهمية الإحتراف في إدارة كل ما هو طبيعة في لبنان.

الى ذلك شدّدت الكلمات على دور الرياضة والبيئة وانعكساهما الإيجابي على الصحة البدنية والنفسية عند مختلف شرائح المجتمع اللبناني. وتمحورت النّقاشات حول موضوعين إثنين: التنظيمات القانونية لرياضات الهواء الطلق، والدور الأساسي الذي تلعبه البلديات لناحية تطوير رياضات الهواء الطلق. إضافة الى عرض للقوانين التنظيمية التي تهدف الى إنشاء جمعيات واتحادات رياضية، والى تنظيم هذه الرياضات ومهنة الدليل الجبلي، نظرًا لأهميّة هذه الرياضات وانعكاس على الإقتصاد الوطني.

وفي الختام كانت النقاشات مع الحضور الذي يمثّل مختلف القطاعات المعنيّة في هذه الرياضة من ادلّاء سياحيين وجبليين وممثلي جمعيات واتحادات رياضية على رأسها الإتحاد اللبناني للتسلّق والإتحادات الجبلية.