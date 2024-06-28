اشتعال منشأة نفطية في روسيا جراء هجوم بمسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت وكالات أنباء عن السلطات في منطقة "تامبوف" جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو قولها إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق خزان نفط لخط أنابيب "دروجبا"، اليوم الجمعة، لكن جرى إخماده في غضون ساعات.

كان ماكسيم بيجوروف حاكم "تامبوف" قد أفاد، في وقت سابق، بوقوع حريق في مستودع للوقود مع عدم وقوع إصابات.

سبق أن شنت أوكرانيا ضربات على منشآت نفطية في روسيا بينها عدد من المصافي.

وتقول أوكرانيا إن هجماتها تستهدف البنية التحتية التي تدعم جهود موسكو في الأزمة الحالية.

وخط أنابيب "دروجبا" أحد أكبر الخطوط التابعة لشركة "ترانسنفت" التي تحتكر خطوط الأنابيب الروسية، إذ يبدأ في وسط روسيا ويربط حقول النفط في غرب سيبيريا بمصاف كبرى في أوروبا.

ويمكن نقل مليوني برميل يوميا عبر خط "دروجبا"، لكن التدفقات انخفضت بشكل حاد بعد أن توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي في أعقاب الأزمة الحالية.

ويستخدم الآن الجزء الشمالي من خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمتد إلى ألمانيا عبر بيلاروسيا وبولندا، لنقل صادرات النفط من شركة "كيبكو" القازاخستانية إلى مصفاة "شفيدت" الألمانية التي تزود برلين بمعظم الوقود.