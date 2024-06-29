"نيويورك تايمز" دعت بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي بعد المناظرة مع ترامب

دعت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الرئيس الاميركي جو بايدن إلى الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض غداة مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وكتبت الصحيفة في افتتاحية نشرت مساء الجمعة "بايدن كان رئيسا مثيرا للإعجاب. في ظل قيادته، ازدهرت الأمة وبدأت في معالجة سلسلة تحديات طويلة الأمد، وبدأت الجروح التي فتحها ترامب في الالتئام. لكن أعظم خدمة عامة يمكن أن يؤديها بايدن الآن هي أن يعلن أنه لن يستمر في الترشح لإعادة انتخابه".

وفي وقت سابق، أكد بايدن عزمه على مواصلة خوض السباق الرئاسي.