قداديس ووفود في دير مار سمعان ايطو في ذكرى ميلاد القديسة رفقا

شهد دير مار سمعان أيطو زحمة زوار من المناطق، لمناسبة ذكرى ميلاد القديسة رفقا. وأشارت منسقة لجنة العمل الاجتماعي التابعة لرعية القديس سمعان الشيخ الفردوس_السبتية منى سملاكي التي قدمت مع وفد من الجمعية من منطقة السبتية لزيارة الدير الى "اننا اتخذنا هذا الدير وجهة سياحية دينية لنا لمناسبة عيد ميلاد القديسة رفقا وهي تأتي ضمن سلسلة النشاطات التي نقوم بها من رحلات وزيارات للأماكن المقدسة من اجل دعم الصندوق المخصص لبرنامج دعم العائلات، والتي يبلغ عددها حوالى الـ ٣٠٠ عائلة من الرعايا التابعة لمار سمعان شفيع الجمعية".

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