أعلنت مدرسة العائلة المقدّسة في عبرين، أنّ "بعد أعوام من محاولات التّأقلم وتخطّي صعوبة الأوضاع الاقتصاديّة الّتي تضع المدرسة في عجز مالي متراكم، ومع تدنّي قيمة المساهمات الّتي تعطيها الدولة اللبنانية للمدارس المجّانيّة وتأخّرها الدّائم عن سدادها في مواعيدها، لم تعد المدرسة قادرة على تأمين رواتب وأجور الأساتذة والموظّفين والإداريّين؛ ولا على تأمين المصاريف التّشغيليّة للمدرسة من كهرباء ومازوت وصيانة وغيرها".
وأوضحت، في بيان لأولياء طلّابها، "أنّها اضطرّت للوصول إلى القرار الّذي يصعب علينا جميعًا، الّذي هو موضوع رسالتنا إليكم اليوم، أي قرار إقفال مدرستنا في عبرين".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرسة العائلة المقدسة في عبرين أعلنت الإقفال: لم نعد قادرين على تأمين الرواتب والمصاريف التشغيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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