انطلاق الانتخابات الرئاسية في موريتانيا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تشهد تنافس الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني أمام 6 مرشحين.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص، وتتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة لهم في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الغزواني في الانتخابات، بسبب هيمنة الحزب الحاكم، وانتُخب لولاية أولى في عام 2019، بحسب وكالة "رويترز".

وتعهد "الغزواني" في حالة فوزه بولاية جديدة بإنشاء محطة للطاقة تعمل بالغاز من مشروع تورتو أحميم الكبير للغاز الطبيعي، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام، كما تعهد بالاستثمار في الطاقة المتجددة وتوسيع تعدين الذهب واليورانيوم وخام الحديد.

وشهدت موريتانيا حالة من الاستقرار النسبي، منذ انتخاب الغزواني عام 2019، في الوقت الذي تكافح فيه دول الساحل المجاورة لموريتانيا، منها مالي حالات تمرد لجماعات إسلامية، وهو ما أدى إلى حدوث انقلابات عسكرية.

ولم تسجل موريتانيا أي هجوم مسلح على أراضيها في السنوات القليلة الماضية، ووعد الغزواني، الذي يرأس الاتحاد الإفريقي حاليًا، بالتعامل مع التهديدات المسلحة.

وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، فستجرى جولة ثانية.

وفي سياق آخر، بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، خلال لقائه، الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاستعدادات النهائية لقمة الناتو التي ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو القادم.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الناتو، فإنه من المتوقع أن تكون زيادة الدعم لأوكرانيا هي القضية ذات الأولوية القصوى لمناقشات قادة الحلفاء خلال قمة واشنطن.

وقال ستولتنبرج في بداية الاجتماع: "أعتقد أننا نسير حقًا على المسار الصحيح نحو عقد قمة جيدة للغاية لحلف الناتو من أجل أوكرانيا ومن أجل الناتو".

توقيع الاتفاقية الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

كما أعرب عن توقعه بأن يتفق الحلفاء على أن يتولى حلف شمال الأطلنطي زمام المبادرة في التنسيق وتوفير المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا، واقترح ستولتنبرج أيضًا تعهدًا ماليًا طويل الأجل لمنح أوكرانيا المزيد من القدرة على التنبؤ بالدعم الذي تتلقاه.