انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في صيدا والجنوب بعد تأخير لبعض الوقت

انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها في صيدا، وسط اجواء هادئة، وأفيد بتأخير في تسليم الامتحانات للمراكز التي تسلمتها عند الثمنة والدقيقة ال38 صباحا إلا أنها لم توزع حتى التاسعة على الطلاب، اذ تم انتظار قرار الوزارة حتى يبدأ الطلاب في كل المحافظات بتوقيت موحد.

وتفقدت رئيسة دائرة التربية في المنطقة التربوية في الجنوب اماني شعبان سير الامتحانات في مركز مدرسة الاصلاح المتوسطة المختلطة الرسمية، في صيدا