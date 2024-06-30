توثيق 10 آلاف حالة إعاقة في غزة نصفها من الأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذر قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، من التداعيات الخطيرة للحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وحياتهم، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة على المستويات كافة. وأشار القطاع، في بيان أمس، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إلى «مقتل المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإصابة الآلاف منهم بجروح، كذلك إصابة 10 آلاف شخص بإعاقات مختلفة جراء الحرب، هذا بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف النزوح الصعبة، فضلاً عن الصدمات النفسية الصعبة التي يتعرضون لها». وأشار قطاع التأهيل إلى «الارتفاع الكبير في عدد الإعاقات التي سببتها الحرب، والتي تقارب 10 آلاف حالة إعاقة نصفها من الأطفال، في وقت يمنع فيه الجيش الإسرائيلي دخول الأدوات المساعدة والمستلزمات الطبية، ويمنع سفرهم للعلاج في الخارج».