"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي جنوبًا بظل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، بأنّه "هدوءًا حذرًا يسود المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من محور سهل المجيديّة، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وصولًا حتّى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلّة، منذ منتصف اللّيل الفائت وحتّى فجر اليوم؛ وذلك بعد ليل عنيف من التّراشق الصّاروخي والمدفعي المتبادل بين "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة"، مشيرًا إلى "تحليق مستمرّ للطّيران الحربي والتّجسّسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، امتدادًا حتّى أجواء البقاع".

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