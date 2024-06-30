الأونروا: سكان قطاع غزة فقدوا كل مقومات الحياة

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن "سكان قطاع غزة فقدوا كل مقومات الحياة"، مطالبة بـ"فتح المعابر وإدخال ما يكفي من المساعدات الغذائية إلى القطاع".

وأضافت الوكالة أن الناس "في غزة بحاجة إلى كل شيء وهم يعيشون أوقاتا يائسة للغاية والرد الوحيد على ذلك هو تقديم المزيد من المساعدات"، لافتة الى ان "القمامة تتراكم في كل مكان، والناس يعيشون تحت أغطية بلاستيكية حيث ترتفع درجات الحرارة".

وأضافت أن "عائلات في غزة تعيش بجوار جبال القمامة والصرف الصحي، ومع توفر عدد قليل جدا من الحمامات وحرارة الصيف التي لا تطاق، فإن الظروف الصحية يائسة".