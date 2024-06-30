شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا لخدمات نقل البيانات والان نبدء بالتفاصيل

نقل الصوت والبيانات

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين بنجاح، أمس، القمر الاصطناعي (تشونغشينغ-3 ايه) إلى الفضاء من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان جنوب الصين.وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عملية الإطلاق تمت في الساعة 7:57 مساء (بالتوقيت المحلي لبكين) على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل (لونغ مارش-7)، ودخل المدار المخطط له بنجاح.وأشارت إلى أن القمر الاصطناعي المصمم ليكون قمرًا اصطناعيًا للاتصالات والبث، سيوفر خدمات نقل الصوت والبيانات والراديو والتلفزيون.ويعد هذا الإطلاق هو المهمة رقم 526 لسلسلة الصواريخ الحاملة (لونغ مارش).