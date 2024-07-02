شكرا لقرائتكم خبر عن "الكرملين" يعلّق على انتصار لوبان في الانتخابات الفرنسية.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علّق الكرملين على انتصار حزب التجمع الوطني القومي اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وحلفائه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا.

وفسر النجاح على أنه إشارة واضحة على إرادة الناخبين قائلا: "نحن بالتأكيد نتابع الانتخابات عن كثب". نتائج الانتخابات الفرنسية وأضاف: "ما رأيناه في عدد من الدول الأوروبية في وقت سابق، ومن بينها فرنسا، يؤكد هذه التوجهات".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين: "أعتقد أننا سننتظر للجولة الثانية، على الرغم من أنه من الواضح للغاية بالنسبة لنا ما الذي يريده الناخبون الفرنسيون".

وفي الماضي، وجهت اتهامات لحزب التجمع الوطني بأن لديه صلات وثيقة مع الكرملين. شبه جزيرة القرم وفي عام 2014، حصل حزب الجبهة الوطنية، الذي غير اسمه إلى التجمع الوطني في عام 2018، على قرض بعدة ملايين من الدولارات من بنك روسي.

وكانت وصفت لوبان شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في نفس العام، بأنها أرض روسية.

