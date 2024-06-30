شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ثورة 30 يونيو غيرت مجرى التاريخ وانطلاقة للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب إنه بعد مرور عقد من الزمن على أحداث 30 يونيو 2013 وما تلاها من تطورات كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر، وغيّرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على المستويات كافة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت النائبة هند رشاد في تصريحات لها، أن ثورة 30 يونيو المجيدة جاءت تعبيرًا عن تدشين مرحلة مفصلية في تاريخ الأمة المصرية، نقلتها من مرحلة الضياع والانهيار والتفكك وتكالب الأطماع عليها، إلى مرحلة من البناء والتنمية الحديثة المستدامة، وأكدت أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي، إيمانًا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية.

وأضافت النائبة هند رشاد أن ثورة 30 يونيو تعد مرحلة مفصلية محورية بكل التعقيدات والتشابكات، فبعد أن كانت مصر معرضة للتفتيت والانهيار بسبب مخططات الإخوان الإرهابية، انتقلت بعدها مباشرة من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة.

ويحتفل الشعب المصري بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو التي خاضها لإنقاذ الدولة من مصير مجهول، كان ينتظرها على أيدي الجماعة الإرهابية، وأعادت للمصريين هويتهم بعد محاولة اختطافها، تلك الثورة التي شهدت أكبر تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، في أعمال العنف التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية فور إعلان الثورة لإزاحة حكمها.