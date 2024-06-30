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أعلنت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، أنّ "غرفة عمليّات المديريّة تلقّت بلاغًا عند السّاعة 8:30 من صباح اليوم، يفيد بأنّ ثلاث فتيات وشاب قد ضلّوا طريقهم خلال ممارسة رياضة الـ"hiking" في منطقة حفرون، وهي منطقة صخريّة بالغة الوعورة في أعالي إهمج بقضاء جبيل؛ ولم يعد بإمكانهم العودة".
وأوضحت في بيان، أنّ "على الفور، توجّه إلى الموقع المحدّد عناصر من مراكز عدّة من الدفاع المدني، مدرّبين على عمليّات البحث والإنقاذ. وبعد تنفيذ مسح ميداني شامل للمنطقة، تمكّن العناصر من الوصول إلى الموقع الّذي كانوا قد تواجدوا فيه، وتبيّن أنّ عددهم 6 مواطنين (3 فتيات و3 شبان)".
وأشارت المديريّة إلى أنّ "العناصر عملوا على مرافقتهم للوصول إلى سيّاراتهم، ومساعدة أحدهم الّذي تعذّر عليه السّير. وفي تمام السّاعة 11:00، غادروا متّجهين إلى منازلهم بعد التأكّد من سلامتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إنقاذ 6 مواطنين ضلوا طريقهم في منطقة صخرية ووعرة في حفرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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