الدفاع المدني: إنقاذ 6 مواطنين ضلوا طريقهم في منطقة صخرية ووعرة في حفرون

أعلنت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، أنّ "غرفة عمليّات المديريّة تلقّت بلاغًا عند السّاعة 8:30 من صباح اليوم، يفيد بأنّ ثلاث فتيات وشاب قد ضلّوا طريقهم خلال ممارسة رياضة الـ"hiking" في منطقة حفرون، وهي منطقة صخريّة بالغة الوعورة في أعالي ​إهمج​ بقضاء جبيل؛ ولم يعد بإمكانهم العودة".

وأوضحت في بيان، أنّ "على الفور، توجّه إلى الموقع المحدّد عناصر من مراكز عدّة من ​الدفاع المدني​، مدرّبين على عمليّات البحث والإنقاذ. وبعد تنفيذ مسح ميداني شامل للمنطقة، تمكّن العناصر من الوصول إلى الموقع الّذي كانوا قد تواجدوا فيه، وتبيّن أنّ عددهم 6 مواطنين (3 فتيات و3 شبان)".

وأشارت المديريّة إلى أنّ "العناصر عملوا على مرافقتهم للوصول إلى سيّاراتهم، ومساعدة أحدهم الّذي تعذّر عليه السّير. وفي تمام السّاعة 11:00، غادروا متّجهين إلى منازلهم بعد التأكّد من سلامتهم".