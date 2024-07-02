الامارات | هل يحق لصاحب العمل وضع شرط "عدم المنافسة" في العقد؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

هل يحق لصاحب العمل أن يضع شرطاً في بنود العقد، بمنع الموظف من العمل في المنطقة الجغرافية المحيطة بالشركة ( مكان وجود شركات عمل لها نفس الاهتمامات) ، لمدة سنتين على الأقل بعد ترك العمل الحالي؟

وإذا ترك الموظف العمل، ولم يلتزم بهذا الشرط، هل تقع عليه عقوبة فعلاً؟ أم أن الجهات المعنية لا تعترف بمثل هذه الشروط الإضافية ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

هذا الشرط يسمى شرط عدم المنافسة ويشترط أن يكون محدداً بمكان ومدة وتقدير ما إذا كانت المدة معقولة من عدمه، وتخضع للجهات المعنية، لكن في كل الأحوال فمن حق صاحب العمل تضمين العقد هذا الشرط ، كما أن القانون حظر المنافسة حتى دون نص بالعقد، وعند عدم التزام العامل بهذا البند يقع تحت طائلة المسؤولية خاصة إذا كان هناك إفشاء أسرار أو استقطاب عملاء من جهة العمل السابقة.

يمكن إإرسال استفساراتكم على الايميل :

[email protected]