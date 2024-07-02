الامارات | مفاجأة سارة من ميسي في كوبا أميركا تسعد الأرجنتين (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جزء من التدريب مع منتخب بلاده الثلاثاء في ميامي، قبل الانتقال إلى هيوستن، حيث يستعد "التانغو" لمواجهة فنزويلا الخميس المقبل في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2024.

وكان والتر صامويل، عضو الجهاز الفني الأرجنتيني الذي حل بدلاً من ليونيل سكالوني الموقوف في مباراة السبت الماضي أمام بيرو، قد صرح: "سنرى حالته يوماً بعد يوم، وسنقرر حسب ما سينصح به الأطباء وحسب ما سيشعر به من تحسن".

وفي الوقت الحالي، فإن قائد الأرجنتين يشعر بأنه يتحسن، بعد معاناته من آلام في العضلة الضامة خلال مواجهة تشيلي وتلقيه العلاج الطبي خلال المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

واستراح ميسي (37 عاماً) بعدها أربعة أيام ولم يخض مواجهة بيرو، قبل أن يعود ليشارك في جزء من التدريب.

كما تدرب ماركوس أكونيا، مدافع إشبيلية، الذي يعاني من حمل عضلي زائد في فخذه الأيمن منذ مواجهة تشيلي أيضاً، مع أخصائي العلاج الطبيعي في الملعب، وفقا للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وتخوض الأرجنتين، بطلة العالم، كوبا أميركا بصفتها أيضاً حاملة للقب، علماً بأنها قد تكون هذه المرة الأخيرة التي يشارك فيها "البرغوث" في البطولة القارية.