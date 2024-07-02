اخبار الرياضه

الامارات | أوباميانغ على أعتاب الشباب السعودي

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانغ على أعتاب الشباب السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إعلامي أن نادي الشباب السعودي بصدد التوصل لاتفاق مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ للعب في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ووفقاً لمصادر خاصة بصحيفة الإلكترونية توصل مسيرو نادي الشباب إلى شبه اتفاق مع أوباميانغ، ويسعون إلى حسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، حيث تم تفضيله على الإسباني ألفارو ، مهاجم منتخب بلاده في "يورو 2024" ، والبريطاني تشي آدامز.

كان النجم الغابوني انضم إلى مرسيليا الصيف الماضي لمدة 3 أعوام حتى 2026 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الإنجليزي وتمثيله عدداً من الأندية مثل الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي تسعى لحسم الصفقة قريباً بعدما قرر المدرب البرتغالي فيتور بيريرا الاستغناء رسمياً عن الدولي السنغالي الحبيب ديالو سواء ببيع عقده أو إعارته بسبب المستويات الفنية المتراجعة التي قدمها الموسم الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا