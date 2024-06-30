شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات اليونانية تخمد حريقًا في شمال أثينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت إدارة الإطفاء اليونانية اليوم، من إخماد حريق كبير اندلع أمس في منطقة ذات غابات كثيفة، على بعد 20 كيلومترًا شمال العاصمة أثينا، مستعنية بـ 15 مروحية، والمئات من رجال الإطفاء والمتطوعين.

وقالت إدارة الإطفاء: إن العشرات من الحرائق اندلعت في عدة جزر ومناطق بوسط اليونان، وأكثرها سوءًا كان في جزيرة "سيرفوس"، حيث تم إخلاء ست قرى مؤقتًا، محذرة من خطورة اندلاع حرائق أخرى.





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ودعا رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، المواطنين إلى الاستعداد لمواجهةد موسم حرائق غابات صعب، في منشوره الأسبوعي المعتاد على "فيسبوك" اليوم الأحد.

وكتب رئيس وزراء اليونان "الأوقات الصعبة مازالت أمامنا" مضيفا أن "جهودنا مستمرة، في هذا الجهد، حلفاؤنا أدوات جديدة ، لبناء ثقافة جديدة للوقاية والمسؤولية"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

