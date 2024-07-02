النيابة العامة تحبس مدير قسم شرطة خور مكسر وجنوده

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وثيقة رسمية عن احتجاز أربعة من أفراد الأمن بينهم مدير قسم شرطة خور مكسر وايداعهم السجن المركزي بعدن. وجاء ذلك نتيجة انتهاكهم الحصانة القضائية وقيامهم بالاعتداء بالضرب واحتجاز وكيل نيابة أحور الابتدائية القاضي / رامي سالم الدماني.

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