أحمد داود: قصة فيلم الهوى سلطان بقالنا كتير مش بنشوفها في السينما

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر النجم أحمد داود عرض فيلمه الهوى سلطان قريباً في دور العرض، والذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس يدعى علي.

وصرح داوود، " أكثر حاجة شدتني لفيلم الهوى سلطان نوع وقصة الفيلم اللي بقالنا كتير مش بنشوفها في السينما، فبين علي وسارة علاقة حقيقية كتير مننا شافوها او عاشوها قبل كده".

المهندس علي

فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

ويعتبر فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن". يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٥ مليون جنية مصري.

ويعتبر أحدث أعمال أحمد داود مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.