شكرا لقرائتكم خبر عن نورا علي: 30 يونيو شهادة ميلاد ونقطة تحول تاريخية في مسار قطاع السياحة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية العشرة لثورة 30 يونيو.



وقالت نورا علي، إن ثورة ٣٠ يونيو كانت بداية للاصلاح والنهوض بكل شيء في مصر، وشهادة ميلاد وتحول وانطلاقة جديدة لقطاع السياحة على وجه الخصوص.



وأضافت نورا علي، أن قطاع السياحة قبل ٣٠ يونيو عاني الأمرّين، وكانت مؤشراته تسير باتجاه سلبي وتراجعت معدلات نموه بشكل كبير، وتراجعت مكانته على خريطة السياحة العالمية، ومن ثم خسارة مصر رافدًا من أهم روافد العملة الصعبة.



وأشار إلى أنه عقب 30 يونيو توافرت الإرادة السياسية للاهتمام بالسياحة واستعادة دورها ومكانتها الاقتصادية، مؤكدةً أن مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة بوضع أسس علمية وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة التنافسية العالمية.



وشددت على ضرورة مواصلة العمل الوطني الجماعي للحفاظ على مكتسبات ثورتنا والمضي قدمًا نحو بناء مزيد من قواعد جمهوريتنا الجديدة التي باتت معالمها تظهر بوضوح أمام العالم لنبني لأجيالنا القادمة مستقبلًا مشرق يليق بعزيمة وإرادة المصريين.



وتابعت: "كل عام ومصر وشعبها في سلام وأمان وخير وازدهار.. وحفظ الله جيشنا الوطني ورجال شرطتنا الأبطال من كل مكروه وسوء.. ودامت مصر رمز العزة والفخر والاعتزاز".