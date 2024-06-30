مسؤولون أميركيون: وضع قواعد أميركية بأوروبا بحالة تأهب قصوى بسبب مخاوف من هجوم إرهابي

نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنه تم وضع العديد من القواعد الأميركية بأوروبا بحالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر المسؤولون أن "رفع مستوى التأهب بالقواعد الأميركية بأوروبا جاء بسبب مخاوف من هجوم إرهابي"، مضيفين "مستوى التهديد الذي يواجه القواعد الأميركية في أوروبا غير مسبوق منذ 10 سنوات".

المسؤولون قالوا أيضا، إن القواعد، بما في ذلك حامية الجيش الأميركي في شتوتغارت بألمانيا، حيث يقع مقر القيادة الأميركية الأوروبية، رفعت مستوى التأهب إلى حالة حماية القوة "تشارلي".

وبحسب الجيش الأميركي، تنطبق هذه الحالة "عند وقوع حادث أو تلقي معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال وقوع شكل من أشكال العمل الإرهابي أو الاستهداف ضد الأفراد أو المنشآت".

ووفقا للشبكة الأميركية، ليس من الواضح ما هي المعلومات الاستخبارية التي أدت إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

لكن السلطات الأوروبية حذرت من تهديد إرهابي محتمل في القارة، خاصة قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس في تموز وأثناء بطولة كرة القدم الأوروبية الحالية في ألمانيا.