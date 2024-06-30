باسيل التقى سليمان ويحيى والشيخ قدور وزار تل عباس الشرقي: خياراتنا الداخلية نحن من يقوم بها

زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور في الحيصة.

وفي تصريح له من تل عباس الشرقي في ختام جولته، قال باسيل: "التقيت بكم سابقا في ايلول 2017 وتحدثت عن لبنانيتكم التي يشكك بها البعض وانا اهتم بشكل كبير بشؤون الطائفة العلوية التي يستضعفها البعض".

وذكر أنه "علينا ان نعمل معا كلبنانيين لنحقق المساواة بالحقوق والواجبات وكي لا ينظر الى احد كمواطن فئة ثانية وثالثة والطائفة العلوية مكون اساسي نحترمه ونعمل معه وهذا واجب وليس "تربيح جميلة"... انتم لستم سلعة انتخابية بل مواطنون لكم اصواتكم وحقوقكم وواجباتكم".

وشدد على أن "خياراتنا الداخلية نحن من يقوم بها ونأخذ بالاعتبار مصالح جارنا والمحيط والسياسات الخارجية لكن لا نعيش بحكم الجار او اي ​سياسة​ خارجية"، مضيفا "لبنانيتنا هي اعتبارنا الاول في السياسات التي نقوم بها... لبنانيتنا اولا والمشرقية لا تتنافى مع الوطنية بل توسعها وتعطيها مدى اكبر وبالنهاية ننتمي لمنظومة قيم كونية تربطنا بكل العالم وهذه هي انسانيتنا".

إلى ذلك، التقى باسيل في وادي خالد النائب محمد سليمان والنائب محمد يحيى في وادي خالد، كما قام بزيارة إلى منطقة مشتى حمود.