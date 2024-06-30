خيرالله في قداس البحر السنوي في البترون: كفانا حروبا وحقدا وانتقاما

أحيت مدينة البترون وتعاونية صيادي الأسماك والسياحة والتراث، ذكرى الصيادين والبحارة الذين قضوا في البحر، فأقيم قداس البحر جريا على العادة السنوية، على متن قارب صيد عند شاطئ مرفأ الصيادين، ترأسه راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله.

وألقى خيرالله عظة بعنوان "بين صياديها وشهدائها، عرفت البترون كيف تختار شفعاءها!"، وقال: "نحتفل اليوم كعادتنا في كل سنة، بقداس البحر ونذكر فيه شهداءنا، الأحياء في السماء، وأبناء مدينتنا البترون الحبيبة وجميع اخوتنا اللبنانيين المغامرين في بحر هذا العالم الهائج، فيما نعيّد الرسولين بطرس وبولس ركني الكنيسة؛ ونتعلم منهما ومن الرسل والتلاميذ كيف نثق بالمسيح غالِب العالم وبالله أبيه مطلق المحبة والرحمة الذي يقدّر ضعفنا البشري ويغفر أخطاءنا المتكررة".

وأضاف: "بين صياديها وشهدائها، عرفت البترون كيف تختار شفعاءها. اختارت أولاً بطرس أول الصيادين وصخرة الكنيسة لتبني عليه إيمانها بالرب يسوع المسيح ابن الله الحيّ وتقرر أن تخوض معه مغامرة الإبحار نحو الضفة الأخرى من العالم في سفينة تلطمها الأمواج وتعاكسها".

وتابع: "معكم يا أبناء البترون، وبشفاعة القديسين بطرس وبولس واسطفانوس، نجدّد إيماننا وثقتنا بالرب يسوع المسيح فيما نحن نغامر معه في بحرٍ تشتدّ فيه الرياح وتلطم الأمواجُ السفينة من كل صوب، من الشرق كما من الغرب ومن الجنوب كما في الشمال، حتى تكاد تغرق من الحقد والبغض والحروب وفقدان الأخلاق والضمير، ويهلك كل من فيها. لم يبق لنا سوى أن نتوجه إلى الرب والمعلم وربّان السفينة، يسوع المسيح، ونقول له: يا ربّ نجّنا، ألا ترى أننا نهلك؟ معكم يا أبناء البترون نتوجه إلى إخوتنا المسيحيين واللبنانيين، وبخاصة إلى المسؤولين من بينهم، وندعوهم إلى وقفة ضمير أمام الذات وأمام الله، ونقول لهم: كفانا حروبًا وحقدًا وانتقامًا. أما حان وقت المصالحة؟ تعالوا نتحرر من الخوف الذي فينا، ونخرج من أنانياتنا ومناكفاتنا وتفاهاتنا فنتوحّد ونتضامن في مواجهة الأزمات المتعددة والمحن القاسية لمدّ يد المساعدة إلى إخوتنا المحتاجين إلى عطف ومحبة ودعم مادي، ونصمت قليلاً كي نسمع الرب يسوع يقول لنا: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا! تعالوا نطبّق وصيته لنا في المحبة والمغفرة لبعضنا البعض. فالمحبة والمغفرة وحدهما يعبّدان الطريق للحوار والمصالحة والسلام!".

وبعد القداس أبحر المركب في عرض البحر ورمى المطران خيرالله والكهنة إكليلا من الغار في عمق البحر إجلالا للصيادين الشهداء من أبناء المدينة.