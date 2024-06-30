شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي شاكيًا.. نريد المزيد من مساعدات الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، مجددًا الغرب بتقديم مزيد من المساعدات في مجال الدفاع الجوي.

ويشتكى زيلينسكي بشأن استمرار الهجمات الروسية، فخلال الأسبوع الماضي فقط، أسقطت روسيا 800 قنبلة انزلاقية فوق أوكرانيا. حرب روسيا وأوكرانيا كما نشر مقطع فيديو يظهر الدمار الشديد والحرائق في مناطق خيرسون ودنيبرو وأوديسا وزابوريجيا بالإضافة إلى مناطق أخرى.

وكان سبعة أشخاص قد قتلوا أمس السبت، في هجوم على مدينة فيلنيانسك في زابوريجيا. هجمات روسيا على أوكرانيا وأصيب أكثر من 40 شخصًا، موضحًا أن أوكرانيا في حاجة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي".

وأضاف أن أوكرانيا في حاجة للوسائل لإسقاط المقاتلات الروسية.