شكرا لقرائتكم خبر عن "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 18 مليون محتوى متطرفًا للربع الثاني لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثمرت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام" عن استمرار مكافحة المحتوى المتطرف والنشاط الدعائي للتنظيمات الإرهابية، حيث تمكنا من إزالة 18.611.232 مليون محتوى متطرفٍ، وإغلاق 660 قناة تابعة لتنظيمات إرهابية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م.

وتواصل الفرق المشتركة جهودها في الرصد والتصدي للنشاط الدعائي للمحتوى المتطرف لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش - هيئة تحرير الشام - القاعدة)، حيث تمت إزالة 14.857.909 ملايين محتوى متطرفٍ وإغلاق 305 قنوات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.



أما تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي فقد تمت إزالة 3.521.969 مليون محتوى متطرفٍ وإغلاق 281 قناة متطرفة، في حين تمت إزالة 231.354 محتوى متطرفٍ، وإغلاق 74 قناة استخدمها تنظيم "القاعدة" الإرهابي في بث رسائله المتطرفة، حيث لوحظ أنَّ ذروة النشاط الدعائي المتطرف جاء يوم الاثنين 17 يونيو 2024م، الموافق 11 ذي الحجة 1445هـ، وذلك مع بداية موسم الحج، وتمت إزالة أكثر من مليوني محتوى متطرفٍ.

ورصدت الفرق المشتركة ازديادًا للنشاط الدعائي للتنظيمات الإرهابية الثلاثة خلال الربع الثاني من 2024م، بنسبة 12.82% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 2024م، وهو نشاط تقليدي للتنظيمات الإرهابية يتكرر سنويًا مع موسم الحج.

يُذكر أن الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام"، منذ فبراير 2022م وحتى يونيو 2024م، قد تمكنت من إزالة 93.999.551 مليون محتوى متطرفٍ، وإغلاق 14.193 قناة متطرفة.

وتنوعت المحتويات الدعائية المتطرفة التي تمت إزالتها بين ملفات وسائط بمختلف أشكالها، حيث تضم صيغ (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية.