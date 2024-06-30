شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف في فرنسا يتحول إلى مأتم.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأجهزة الأمنية عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرون، إثر وقوع إطلاق نار خلال حفل زفاف في فرنسا.

وأصيب خمسة بعضهم حالتهم خطيرة، كما أصيبت امرأة حامل بإصابات طفيفة، فيما فرّ المشتبه بهم. 100 شخص يحتفلون وكان نحو 100 شخص يحتفلون في قاعة في بلدة تيونفيل في منطقة لورين بالقرب من الحدود مع ألمانيا ولوكسمبورج.

وفتح ثلاث ملثمون النار ببندقيتين وبندقية صيد، على المحتفلين، وكان المهاجمون قد وصلوا على متن سيارة، وبدأوا في إطلاق النار على ثلاثة أشخاص خارج القاعة. جرائم إطلاق النار في فرنسا وتردد بعد ذلك أنهم أطلقوا النار على شخصين، عند المدخل وفروا هاربين.

وفُتح تحقيق، ولم تعرف بعد الدوافع وراء الحادث، ويواجه المشتبه بهم اتهامات القتل، ومحاولة القتل ذات الصلة بالعصابات.