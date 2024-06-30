ولاية سنار جبهة قتال جديدة في السودان

فتح القتال المستمر بين جنرالات السودان جبهة جديدة تضيف مزيدا من المعاناة والانتهاكات التي يواجهها المدنيون، حيث ذكر مسؤولون أن القتال اندلع بين الجيش السوداني وجماعة شبه عسكرية في مدينة بولاية سنار، مما فتح جبهة أخرى في الحرب المستمرة منذ 14 شهرا والتي دفعت الدولة الإفريقية إلى شفا المجاعة.

وبدأت قوات الدعم السريع شبه العسكرية هجومها على ولاية سنار في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث هاجمت قرية جبل مويا قبل أن تنتقل إلى عاصمة المحافظة سنجة، حيث اندلعت معارك جديدة.

ومع التصريحات المتباينة بين السيطرة على سنجة واستعادتها، تبقى حقيقة معاناة الشعب السوداني هي الثابثة.

نهب المنازل

واجتاح مقاتلون في شاحنات صغيرة يحملون بنادق آلية منطقة سنجة، على بعد حوالي 350 كيلومترًا (217 ميلًا) جنوب شرق العاصمة الخرطوم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لسكان وجماعة حقوقية محلية. وأضافوا أن المنازل والمتاجر في سوق محلي نهبت وتم الاستيلاء على المستشفى الرئيسي بالمدينة.

وزعمت قوات الدعم السريع في بيان لها أنها سيطرت على المنشأة الرئيسية للجيش، مقر الفرقة 17 للمشاة، في سينجا. كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الدعم السريع تمكنت من اختراق دفاعات الجيش.

لكن العميد نبيل عبدالله المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية قال إن الجيش استعاد السيطرة على المنشأة وإن القتال لا يزال مستمرا ولم يتسن التحقق من أي من الادعاءين بشكل مستقل.

حقوق الإنسان

واتهمت إحدى جماعات الحرب بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الحرب في أبريل من العام الماضي، عندما انفجرت التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع في قتال مفتوح في الخرطوم وأماكن أخرى.

وأدى الصراع المدمر إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة 33 ألفا، وفقا للأمم المتحدة، لكن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقالت مجموعة مراقبة الصراع في السودان، وهي مجموعة من الخبراء ونشطاء حقوق الإنسان، إن استيلاء قوات الدعم السريع على سنجة من المرجح أن تكون له «عواقب إنسانية وخيمة» مع احتمال تعطيل البرامج الزراعية واسعة النطاق في المستقبل في المحافظات القريبة النيل الأزرق والنيل الأبيض والجزيرة، والتي كانت في السابق سلة خبز السودان. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اضطر ما لا يقل عن 327 أسرة إلى الفرار من جبل مويا وسنجا إلى مناطق أكثر أمانا. وقالت المنظمة في بيان «لا يزال الوضع متوترا وغير قابل للتنبؤ».

وأفاد السكان عن عمليات نهب واسعة النطاق للمنازل والمتاجر في سنجة كما استولوا على سيارات خاصة وهواتف محمولة ومجوهرات وممتلكات قيمة أخرى.

دروع بشرية

وقال مرصد سنار لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية محلية، إن قوات الدعم السريع هاجمت مستشفى سنجة التعليمي، واحتجزت العشرات من المرضى والموظفين الطبيين كـ «دروع بشرية». وحول المقاتلون المستشفى إلى مركز عسكري في «انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي».

وقال طبيب في المستشفى إن مقاتلي قوات الدعم السريع، بعضهم في مركبات، اجتاحوا فناء المستشفى وممراته. وقال الطبيب: «الوضع خطير للغاية». «نحن نعمل تحت تهديد السلاح».

وأضاف أن المستشفى استقبل خلال الأيام الثلاثة الماضية عشرات الجرحى من سنجة والمناطق المحيطة بها.

ولم تستجب قوات الدعم السريع على الفور لطلب التعليق.

وتأتي المعارك في سنار في الوقت الذي تركزت فيه الأنظار على مدينة الفاشر، وهي مدينة رئيسية في إقليم دارفور المترامي الأطراف، والتي حاصرتها قوات الدعم السريع منذ أشهر في محاولة للاستيلاء عليها من الجيش. والفاشر هي آخر معقل للجيش في دارفور.

أدى الصراع في السودان إلى:

خلق أكبر أزمة نزوح في العالم حيث اضطر أكثر من 11 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم.

حذر خبراء دوليون من أن 755 ألف شخص يواجهون المجاعة في الأشهر المقبلة.

8.5 ملايين شخص يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

اتسم الصراع بتقارير واسعة النطاق عن انتشار العنف الجنسي وغيره من الفظائع - وخاصة في دارفور.

تقول جماعات حقوق الإنسان إن الفظائع ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.