القوى العاملة بالقليوبية تعلن عن 185 فرصة عمل



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية توفير 185 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أصدرتها المديرية مؤخرًا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة في سوق العمل. بدأت عملية التقديم في مكاتب العمل والمديرية والوزارة، وستستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

أوضحت المديرية في بيانها اليوم أن الوظائف المتاحة تشمل 185 فرصة في 4 شركات ومصانع بمرتبات مجزية، وتشمل الوظائف: 3 محاسبين تكاليف، 3 محاسبين عام، 3 مندوبي مبيعات، 2 مديري قسم جودة، 10 أفراد قسم جودة، 20 عامل تشطيب، 15 عامل مساعد، 20 عامل نسيج، 1 مساعد أمين مخازن، 2 عمال مقصدار، 2 مهندسين زراعيين، 15 عامل إنتاج، 5 سائقين، 20 عامل سنجر، 20 عامل أوفر، 15 عامل أورلية، 15 عامل كنترول، 5 عمال مكوجي، و15 عامل ترقيم.

وأشارت المديرية إلى أن الوظائف متاحة أيضًا بمديرية العمل في بنها ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية خلال مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

وأكدت المديرية أن هذا الإعلان يأتي في إطار المساعدة على مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، بجانب توفير بيئة عمل آمنة من حيث المميزات والمرتبات والتأمينات الاجتماعية والصحية.